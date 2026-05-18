Elecciones en Andalucía | Feijóo activa al PP: “España quiere cambio y el cambio está más cerca”

Feijóo participa en un acto de cierre de la campaña andaluza EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que la campaña para lograr el cambio en España empieza hoy, tras una victoria de Juanma Moreno en Andalucía que demuestra que “España quiere cambio” y que este está “más cerca”.

Pese a no haber logrado revalidar la mayoría absoluta por dos escaños, Feijóo ha felicitado a Moreno en su discurso ante la Junta Directiva Nacional, en el que ha dicho que su victoria no solo tiene fuerza para Andalucía, sino también para toda España.

“Acerca a España otra manera de gobernar más seria, más limpia, más útil”, ha afirmado, ya que los españoles están “hartos de una política egocéntrica” que gira “alrededor de un solo hombre y de sus intereses”, de “la putrefacción” y del “escándalo permanente” de la “corrupción”, que se ha convertido en costumbre.

Sánchez ha sido el responsable de la derrota del PSOE en Andalucía, ha dicho el líder del PP, y la condición de ministro “no es un reclamo electoral”, sino que “es una losa” porque “la losa es Pedro Sánchez”. En las elecciones de la Junta de Andalucía del domingo el PP consiguió 53 escaños y se quedó a dos de la mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox, que logró 15 diputados, para gobernar.

Según Feijóo, “ya no funciona el discurso del miedo”, porque “lo que da miedo es que todo siga igual en España”. En vez de miedo a la derecha, en su opinión, se teme más a “un Gobierno que miente” y que “naturaliza la corrupción”. “Miedo da Sánchez, eso sí da miedo”, ha dicho.

El presidente del PP ha remarcado en su discurso ante los barones del partido que Moreno ha logrado una victoria inapelable, amplia y “espectacular en estos tiempos”, que le van a permitir gobernar “cuatro años más”.

Además, ha “testado en las urnas”, al igual que en Castilla y León, Aragón y Extremadura recientemente, que en España se está pidiendo un cambio, con diferentes acentos, los de cada autonomía, pero con “una sola voz”.

Feijóo ha enfatizado que aunque en el PP tengan ideología, principios y convicciones” no quieren una España de bandos ni adhesiones inquebrantables, ni gobernar “desde una trinchera”. “No somos una suma de enfados, somos una mayoría de esperanza, y no somos una organización de culto al líder de turno”, ha añadido al apuntar que él no se ve “el puto amo” del partido, sino un servidor.