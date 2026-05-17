Elecciones en Andalucía | La encuesta de la Forta da la mayoría a Juanma Moreno en Andalucía

Moreno votando esta mañana EFE

El día de elecciones en Andalucía, según la encuesta realizada a pie de urna por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), se saldará con victoria del popular Juanma Moreno. Así, el PP estaría en condiciones de revalidar su mayoría absoluta en la comunidad y seguir gobernando al lograr entre 56 y 59 escaños.

Según la encuesta, el Partido Popular alcanzará casi el 45% del voto y entre 56 y 59 escaños, cuando la mayoría estaba fijada en 55. En las elecciones de 2022, Juanma Moreno logró 58 diputados.

El PSOE caería por debajo de los 30 escaños que obtuvo en los comicios anteriores. Con el 22,5% de los sufragios emitidos, se llevaría entre 26 y 29 escaños. Entre 13 y 15, y poco más del 13% del voto, le concede esta encuesta a Vox, que consiguió 14 diputados en las elecciones de 2022.

Por Andalucía (con entre 5 y 6 escaños) y Adelante Andalucía (con entre 4 y 5) también obtendrían representación en el Parlamento andaluz. En los comicios anteriores lograron 5 y 2 escaños, respectivamente.