Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Elecciones en Andalucía | La encuesta de la Forta da la mayoría a Juanma Moreno en Andalucía

El PSOE caería por debajo de los 30 escaños y Vox lograría un resultado similar al de 2022

Redacción
17/05/2026 19:58
Moreno votando esta mañana
Moreno votando esta mañana
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El día de elecciones en Andalucía, según la encuesta realizada a pie de urna por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), se saldará con victoria del popular Juanma Moreno. Así, el PP estaría en condiciones de revalidar su mayoría absoluta en la comunidad y seguir gobernando al lograr entre 56 y 59 escaños.

Según la encuesta, el Partido Popular alcanzará casi el 45% del voto y entre 56 y 59 escaños, cuando la mayoría estaba fijada en 55. En las elecciones de 2022, Juanma Moreno logró 58 diputados.

El PSOE caería por debajo de los 30 escaños que obtuvo en los comicios anteriores. Con el 22,5% de los sufragios emitidos, se llevaría entre 26 y 29 escaños. Entre 13 y 15, y poco más del 13% del voto, le concede esta encuesta a Vox, que consiguió 14 diputados en las elecciones de 2022.

Por Andalucía (con entre 5 y 6 escaños) y Adelante Andalucía (con entre 4 y 5) también obtendrían representación en el Parlamento andaluz. En los comicios anteriores lograron 5 y  2 escaños, respectivamente.

Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas

Elecciones en Andalucía | La participación es del 52,11% a las 18.00 horas, 7,6 puntos más que en 2022

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Culleredo encheuse de produtos artesáns e actividades para celebrar o Día das Letras Galegas

Artesanía, cabalos, flores e música tradicional para celebrar o Día das Letras nas comarcas
Noelia Díaz
Moreno votando esta mañana

Elecciones en Andalucía | La encuesta de la Forta da la mayoría a Juanma Moreno en Andalucía
Redacción
Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas

Elecciones en Andalucía | La participación es del 52,11% a las 18.00 horas, 7,6 puntos más que en 2022
EFE
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros

García Seoane presume de una ejecución presupuestaria del 84% y un superávit de 7,1 millones
Noelia Díaz