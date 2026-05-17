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España

Elecciones en Andalucía | La participación es del 52,11% a las 18.00 horas, 7,6 puntos más que en 2022

Los resultados no podrán publicarse hasta las 20.43 horas debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.

Efe
17/05/2026 18:22
Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas
Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas
EFE
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La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,11 % a las 18.00 horas, 7,6 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 44,51 %, según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral. 

Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20.43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 09.00 horas.

Teniendo en cuenta los retrasos, el colegio electoral de Sevilla Este no se cerrará hasta las 20.43 horas, el de Málaga hasta las 20.14 y el de El Puerto de Santa María hasta las 20.10, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas afectadas.

Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20.43 horas, hora del cierre del último colegio, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a partir de las 20.00 horas, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14.00 horas.

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