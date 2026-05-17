Elecciones en Andalucía | La participación es del 37,2 % a las 14.00 horas, casi tres puntos más que en 2022

Una mujer ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla EFE

La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,2 % a las 14.00 horas, 2,96 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 34,24 %, según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral.

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Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía.

La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,48 % y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, tiene prevista una comparecencia en los próximos minutos para informar del segundo avance de los datos de participación y del desarrollo de las elecciones autonómicas de este 17 de mayo.