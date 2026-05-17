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España

Elecciones en Andalucía | Constituidas el 100% de las mesas electorales

Efe
17/05/2026 10:33
Mesa electoral constituida en Andalucía
Mesa electoral constituida en Andalucía
EFE
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El 100 % de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas a las 9.45 horas, según los datos de la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía.

Más del 95 % de las mesas estaban constituidas a las 9.00 horas, cuando se abrían los colegios electorales, y el resto se han ido constituyendo progresivamente.

Las últimas mesas en constituirse han sido seis del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la ciudad de Sevilla

17 mayo 2026MÁLAGA, 16/05/2026.- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (2d), aprovechó para tomar un aperitivo con unos amigos en los Baños del Carmen este sábado de reflexión. EFE/PP-A **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Andalucía convoca a las urnas a más de 6,8 millones de personas

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Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto.

Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

A las 10.30 horas se producirá la primera comparecencia del consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para informar sobre la apertura de mesas y posibles incidencias. 

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