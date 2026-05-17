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España

Elecciones en Andalucía | Ausencia de papeletas, de presidente o de llaves de locales, entre las incidencias menores

Efe
17/05/2026 13:00
Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla
Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla
EFE
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La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 9:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.

Mesa electoral constituida en Andalucía

Elecciones en Andalucía | Constituidas el 100% de las mesas electorales

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El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento.

A ese operativo se suman casi 1.600 funcionarios de Correos para velar por que el voto por correo llegue a tiempo a las mesas electorales para su recuento durante el escrutinio.

Ha confiado en que el resto de la jornada transcurra con la misma normalidad que hasta ahora, que haya mucha participación y que el escrutinio pueda conocerse lo antes posible una vez cierren los colegios electorales a partir de las 20:00 horas.

Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, de las que unos seis millones y medio residen en Andalucía y más de 300.000, en el extranjero.

Del total de los residentes en Andalucía, en torno a 370.000 lo hacen por primera vez al haber cumplido los 18 años desde los últimos comicios.

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