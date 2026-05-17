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España

Elecciones en Andalucía | El PP de Juanma Moreno gana las andaluzas pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta

Efe
17/05/2026 22:41
El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, a su llegada a la sede de su Partido en Sevilla para seguir los resultados electorales
El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, a su llegada a la sede de su Partido en Sevilla 
EFE
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El candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ganado ampliamente las elecciones autonómicas de este 17 de mayo, con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox para gobernar.

Con más del 98 por ciento de los votos escrutados, el PSOE que dirige María Jesús Montero ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía, comunidad que fue feudo tradicional para los socialistas, y se queda con 28 diputados, dos menos de los que había logrado en 2022 su antecesor en el cargo, Juan Espadas.

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Vox sube ligeramente y consigue 15 escaños, que es uno más de los que tenía hasta ahora. Sin embargo, se convierte en pieza clave para el gobierno de Juanma Moreno, que necesitará pactar con ellos, ya que esta formación ya ha avanzado que no se iban a abstener.

Adelante Andalucía, el partido de izquierda y andalucista, se convierte en la cuarta fuerza en la comunidad con una gran subida al lograr 8 diputados, cuando hasta ahora sólo tenía dos.

Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos, queda relegada a la última posición en el Parlamento andaluz con 5 diputados, los mismos que tenía hasta ahora

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