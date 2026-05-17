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España

Andalucía convoca a las urnas a más de 6,8 millones de personas

Efe
17/05/2026 02:00
17 mayo 2026MÁLAGA, 16/05/2026.- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (2d), aprovechó para tomar un aperitivo con unos amigos en los Baños del Carmen este sábado de reflexión. EFE/PP-A **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Juanma Moreno, segundo por la derecha, brinda en un aperitivo con unos amigos durante la jornada de reflexión de ayer
EFE
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Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas hoy en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, lo que supone un incremento del 2,58% con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.

Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que contaron con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura –PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía–.

Las otras formaciones que registraron candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, Pacma, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.

Por provincias, en Sevilla votarán 1,55 millones de personas; en Málaga, 1,21 millones; en Cádiz, un millón; en Granada, 726.517; en Córdoba, 627.117; en Jaén, 500.798; en Almería, 484.643; y en Huelva, 398.829.

Para ello, se dispusieron 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes.

Por provincias, Almería contará con 849 mesas electorales, en Cádiz serán 1.547; 954, en Córdoba; 1.142, en Granada; 662, en Huelva; 869, en Jaén; 1.772, en Málaga, y 2.607 en Sevilla.

Del total de personas que pueden votar, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 están inscritas en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, hay 368.858 que podrán participar por primera vez en unas andaluzas al haber cumplido 18 años desde junio de 2022.

Para todo ello, se imprimieron más de 686 millones de papeletas y unos siete millones de sobres. Solicitaron el voto por correo 178.541 personas, de las cuales 510 lo hicieron desde el extranjero.

Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con “infraestructura tecnológica duplicada” para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.

En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

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