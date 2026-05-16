Elecciones en Andalucía: sábado de reflexión entre el descanso y la familia

Juanma Moreno y María Jesús Montero EFE

Después de recorrer miles de kilómetros y realizar decenas de actos durante los quince días de campaña electoral, los candidatos de los cinco principales partidos que optan a la Presidencia de la Junta dedican este sábado de reflexión a descansar y compartir tiempo con los suyos.

Así, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, aprovecha el día en Málaga -donde celebró el último acto de campaña- para tomar un aperitivo con unos amigos en los Baños del Carmen al mediodía, mientras por la tarde tiene previsto dar un paseo acompañado de su familia.

Lo de quedar con sus amigos más íntimos, a los que conoce "casi desde la guardería", según ha relatado este sábado, lo hacía antes una vez cada dos meses, pero lleva, dice, prácticamente un año sin poder comer con ellos.

"Así que es un momento para mí muy bonito de estar con mis amigos de toda la vida, de hablar de otros temas que no sean política, de la familia, un día tranquilo junto al mar con mi ciudad y mis amigos", ha explicado.

Tras cerrar la campaña en Sevilla acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, pasará la jornada de reflexión "descansando" en la capital andaluza, según desvelan fuentes de su equipo de campaña.

En concreto, durante la mañana ha dado un paseo por Sevilla, donde ha visitado la librería 'Botica de lectores'. Allí, acompañada del portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha comprado los libros 'El detalle', de Jesús Carrasco, y 'La mejor edad', de Luis García Montero: "Así pasaré una tarde de lectura y descanso en casa, reponiendo fuerzas", ha señalado en redes sociales.

También antes de comer con amigos y familiares y coincidiendo con las vísperas del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ha saludado a Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriano Antinoo. El resto del día lo pasará en familia y disfrutando de la compañía de su madre y de sus hijas.

El aspirante de Vox, Manuel Gavira, -que puso fin a los actos para pedir el voto en Sevilla junto a Santiago Abascal- pasará la jornada en Cádiz, donde se ha dedicado a caminar por el paseo marítimo y a almorzar con su familia, ya que, según han informado fuentes del partido, "les ha echado de menos" durante la campaña electoral.

"Hoy toca volver a casa, prioridad familiar, prioridad conyugal, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas", ha escrito Gavira en su perfil de X, donde ha aprovechado para dar las gracias a quienes le han acompañado y apoyado durante estas últimas semanas "tan intensas".

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Por su parte, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha aprovechado la mañana de la jornada de reflexión -tras cerrar también en Sevilla- para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas acompañado de personas cercanas y parte de su equipo de trabajo, además de intentar recuperar la voz, afectada tras los actos públicos.

José Ignacio García, que encabeza el cartel de Adelante Andalucía, ha desayunado en Sevilla con miembros de su equipo antes de volver a su ciudad, Jerez de la Frontera, tras el mitin de cierre en Sevilla, donde aprovechará para recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes.

Por la tarde irá a la feria de Jerez, la feria de su ciudad, que ha coincidido en plena campaña, para disfrutarla un poco con sus amigos.

Será ya el domingo por la mañana cuando todos ejerzan su derecho al voto, cada uno en su localidad de referencia: Moreno en Málaga; Montero y Maíllo en Sevilla; Gavira en Cádiz, y García en Jerez de la Frontera.

Ya por la noche Sevilla acogerá los "cuarteles generales" de cuatro de los cinco partidos para seguir el desarrollo de la jornada electoral. Así lo harán PP, PSOE, Vox y Por Andalucía, mientras Adelante Andalucía ha elegido Jerez de la Frontera para conocer los resultados de las elecciones del 17M.