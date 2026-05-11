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España

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Agencias
11/05/2026 17:12
MADRID, 27/04/2026.- El portavoz de Vox, José Antonio Fuster durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión semanal del Comité de Acción Política (CAP) del partido, este lunes. EFE/ Daniel Gonzalez
El portavoz de Vox, José Antonio Fuster
EFE
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Vox descarta abstenerse para investir como presidente de Andalucía a Juanma Moreno si el 'popular' roza la mayoría absoluta en las elecciones de este domingo pero no la logra. "En ningún caso", ha incidido el portavz nacional de la formación, José Antonio Fúster.

En rueda de prensa, Fúster ha expresado su deseo de que el candidato del PP y actual presidente autonómico no alcance la mayoría absoluta. "Ojalá (le falten) cinco o diez (escaños)", ha indicado. Si se da ese caso, el portavoz ha asegurado que Vox negociará con el 'popular' como ya han hecho en Extremadura y Aragón y están haciendo en Castilla y León.

"Ojalá que no (llegue a la absoluta) por el bien de los andaluces, (pero) no va a haber ningún problema en ponernos de acuerdo con Juanma Moreno en el futuro", ha precisado, insistiendo en que la base para negociar será la prioridad nacional acordada con el PP en Extremadura y Aragón. No obstante, la mayoría de las encuestas preelectorales conocidas durante esta jornada vaticinan que sí conseguirá revalidar su mayoría absoluta.

En esta línea, y sobre las expectativas electorales de Vox, Fúster ha reconocido que el candidato del PP "puede tener la absoluta a su alcance", y ha dicho que prefiere los sondeos que muestran un crecimiento limitado de su formación por "responder de verdad a la realidad", marcando distancias con las expectativas "artificiales" que les fueron adjudicadas en las elecciones de Castilla y León, en las que Vox frenó su racha alcista.

"Es un error ponernos a decir si vamos a subir mucho, bajar o quedarnos igual: el veredicto será el 17 de mayo", ha sintetizado Fúster.

El portavoz nacional ha anunciado que los vicepresidentes de Extremadura y Aragón, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, junto a Santiago Abascal, arroparán al candidato, Manuel Gavira, en el cierre de campaña el viernes en Sevilla.

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