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España

El Supremo rechaza excarcelar a Koldo García, que esperará la sentencia en prisión

Agencias
11/05/2026 15:44
Koldo García, en una imagen de archivo
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 El Tribunal Supremo ha rechazado la última petición de excarcelación del exasesor Koldo García, que esperará en prisión provisional, junto al exministro José Luis Ábalos, la sentencia que debe determinar si amañaron contratos de mascarillas con el comisionista Víctor de Aldama a cambio de mordidas.

La defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio que acabó la semana pasada para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre junto al exministro de Transportes por riesgo de fuga.

MADRID, 06/05/2026.- El abogado de Ábalos, Marino Turiel, en su informe final en el que pide la absolución de Ábalos en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos de mascarillas. EFE/Tribunal Supremo SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Visto para sentencia el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama tras 14 jornadas

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El tribunal que ha juzgado a ambos y al empresario Víctor de Aldama ha dictado este lunes un auto en el que acuerda mantener a Koldo García en prisión, en sintonía con el criterio que expusieron en el juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares coordinadas por el PP.

La razón es que los magistrados consideran que no ha cambiado su situación y no ha desaparecido el riesgo de fuga que motivó la encarcelación de Koldo García y José Luis Ábalos.

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