Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años a consecuencia de un cáncer

Fotografía de archivo, tomada el 03/04/2025, del alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha fallecido este domingo EFE

El alcalde de Murcia, José Ballesta, del PP, falleció este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer, y el ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, informó la corporación municipal.

En un comunicado, el consistorio murciano expresa su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde, pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", sostiene el ayuntamiento.

Catedrático de Medicina, Ballesta fue rector de la Universidad de Murcia, diputado autonómico, consejero y portavoz del Gobierno regional antes de su llegada a la política municipal, "pero fue ante todo un murciano profundamente comprometido con su ciudad, a la que dedicó su tiempo y su vida pública con lealtad inquebrantable".

Para su equipo, el alcalde "entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor".

"Comprendió que gobernar Murcia significaba custodiar un legado recibido de generaciones anteriores y transmitirlo fortalecido a las siguientes. Defendió siempre una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones, pero también preparada para afrontar el futuro con confianza y ambición", añade el comunicado.

Plazo de diez días

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, asumió este domingo la alcaldía tras el fallecimiento del regidor, José Ballesta, y ocupará el mando hasta la celebración del pleno extraordinario de designación del nuevo alcalde.

Según la ley de régimen local, se abre ahora un plazo de diez días para la convocatoria del pleno de la corporación que elegirá al alcalde de Murcia hasta las próximas elecciones municipales.

Coordinadora de la ejecutiva regional del PP, Rebeca Pérez es la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Murcia.

Tras las elecciones de 2023 fue nombrada primera teniente de alcalde y concejala delegada de Fomento y Patrimonio. También era portavoz del gobierno municipal, y responsable de infraestructuras y obras; limpieza y gestión de residuos.