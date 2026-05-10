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España

El MV Hondius llega al puerto tinerfeño de Granadilla

Efe
10/05/2026 10:57
El Hondius llega a Tenerife
El Hondius llega a Tenerife
EFE
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El crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus durante su travesía, ha llegado este domingo al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, según muestran las imágenes difundidas en directo por Radiotelevisión Española (RTVE).

La embarcación ha atracado en instalaciones portuarias tinerfeñas mientras las autoridades monitorizan la situación sanitaria relacionada con el brote detectado a bordo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los pasajeros ni sobre las medidas que se adoptarán tras la llegada del buque a Canarias.

La evacuación de los ocupantes del crucero MV Hondius está prevista para este domingo a partir de las 08.00 horas con el desembarco en primer lugar de los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo del buque afectado por el brote de hantavirus. El dispositivo diseñado por las autoridades contempla un traslado progresivo de los pasajeros desde la embarcación hasta tierra en Tenerife, bajo un amplio despliegue sanitario y de seguridad, previo a la organización de los vuelos para su regreso a territorio peninsular.

El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

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El procedimiento se desarrollará bajo estrictos protocolos de prevención. Todos los pasajeros deberán portar mascarillas FFP2 durante las operaciones de desembarco y traslado, mientras que los equipos encargados de la asistencia y evacuación trabajarán equipados con material de protección individual. En el interior del barco continúan además cuatro especialistas desplazados esta semana para supervisar y coordinar la respuesta sanitaria ante el brote detectado a bordo.

Entre las primeras personas que abandonarán el crucero figura también uno de los expertos internacionales movilizados para gestionar la crisis. El técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajará junto al grupo de españoles en un avión militar con destino a la Base Aérea de Torrejón, tras haber estado expuesto a la situación de riesgo generada en el barco. Posteriormente, será trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, conforme al protocolo activado por el Ministerio de Sanidad.

Mientras continúan los preparativos para la evacuación, el MV Hondius ya ha realizado maniobras en una de las dársenas del puerto tinerfeño y permanece todo dispuesto para iniciar el desembarco una vez amanezca en el archipiélago.

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del Hondius si no sale el domingo todo el pasaje

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Todo ello se produce en medio de las reservas expresadas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha reiterado su rechazo a permitir el fondeo del crucero en Tenerife al considerar que la operación podría comprometer la seguridad sanitaria de las islas. El dirigente autonómico ha criticado además la ausencia de coordinación con el Gobierno central y ha denunciado no haber recibido información suficiente ni informes detallados sobre la situación médica de los pasajeros, aunque ha trasladado su apoyo a las personas afectadas.

En esta línea, Clavijo ha insistido en que el Ejecutivo regional no dispone de garantías absolutas sobre la inexistencia de riesgos y ha subrayado que las decisiones adoptadas responden a las recomendaciones de las autoridades sanitarias canarias, que abogan por minimizar el tiempo de permanencia del buque en aguas del archipiélago.

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