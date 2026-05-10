El guardia civil herido grave en Huelva está estable y fuera de peligro

Compañeros del herido grave en Huelva, el pasado sábado, en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos A. Díaz (Efe)

El segundo agente de la Guardia Civil que resultó herido grave el pasado viernes tras el choque de dos embarcaciones de este cuerpo cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva está “estable y fuera de peligro”.

Así lo indicaron desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que precisó que aunque su estado sigue siendo grave su vida no corre peligro. Junto a este agente, que se encuentra ingresado en el hospital de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, resultó herido grave otro guardia civil, que falleció posteriormente en este centro hospitalario, mientras que en el mismo momento de la colisión perdió la vida un compañero y otro sufrió heridas de carácter leve.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva expresó en un comunicado su agradecimiento a todas las personas, instituciones y organismos que han transmitido sus condolencias tras el fallecimiento de los dos agentes, así como su apoyo a los dos heridos.

El respaldo recibido en estos difíciles momentos refleja “el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes, con entrega y dedicación, velan por la seguridad de todos”, precisó.

Sus mensajes, gestos y muestras de afecto “reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil, recordándonos la importancia de la unidad y el reconocimiento hacia quienes sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad”, destacó y reiteró su agradecimiento y respeto a todos los que se sumaron a este homenaje a la memoria de los compañeros, y deseó una pronta y completa recuperación a los heridos.

Acto electoral

En este contexto, el líder nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lamentó ayer que “nadie” del Gobierno de España haya “pedido perdón” por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico.

Durante su intervención en un acto electoral en Málaga junto al candidato del PP a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que comenzó con un minuto de silencio en homenaje por los agentes fallecidos, Feijóo trasladó el afecto de los españoles a toda la Guardia Civil y las condolencias a la familia.

El líder nacional de los populares lamenta que el Gobierno no pida perdón por la muerte de los dos agentes

Tras desear una pronta recuperación a los heridos, el líder del PP mostró su compromiso de que los 75.000 guardias civiles y los casi 80.000 policías nacionales en España tendrán en el PP a su “aliado” en la próxima legislatura para mejorar sus condiciones de trabajo, en especial en la lucha contra el narcotráfico.

Núñez Feijóo señaló además que habían pasado “48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles” y dos años desde la muerte “de otros dos guardias civiles en Barbate” y “nadie” del Gobierno “ha perdido perdón” ni “se ha hecho cargo” de la situación, denunció.

Además, criticó que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska “no se sienta interpelado” por nada, ni que él ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan tenido “la decencia” de ir a Huelva y “acompañar a sus familias”.

“No se puede tener menos humanidad. La política es asumir las responsabilidades y algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel”, afirmó el presidente nacional del PP, quien reclamó “un poco de respeto y un poco de empatía con las víctimas”, algo que, a su juicio, el Gobierno “ya hace tiempo que ha perdido”.