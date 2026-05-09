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España

Sánchez analiza con el director de la OMS la llegada del 'Hondius' la madrugada del domingo a Tenerife

Tedros Adhanom remitió una carta a la ciudadanía para asegurar que la crisis sanitaria del buque "no es otro Covid-19"

Europa Press
09/05/2026 19:05
Pedro Sánchez (d), mantuvo este sábado un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Moncloa.
Pedro Sánchez (d), mantuvo este sábado un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Moncloa.
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este sábado en la Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.

El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el director de la OMS se produjo antes de que Tedros Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente.

La delegación realizará el seguimiento en directo desde el puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según informó el ministerio de Sanidad.

"No es otro Covid-19"

Precisamente el director general de la OMS remitió una carta pública dirigida a la ciudadanía de Tenerife para asegurar que la crisis sanitaria del buque "no es otro Covid-19" y que el "riesgo para la salud pública sigue siendo bajo".

En esa misiva dirigida directamente a los habitantes de la isla, Tedros elogió la respuesta de Tenerife como un acto de "dignidad, solidaridad y compasión", y explicó que estará en la isla para supervisar personalmente este domingo la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros.

Además agradeció personalmente a Sánchez, la decisión de acoger el barco, calificándola de "acto de solidaridad y deber moral".

El crucero llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 horas del domingo, hora canaria, una más en España peninsular, y según la ministra de Sanidad, Mónica García, se espera que los pasajeros españoles y el epidemiólogo representante de la OMS de África a bordo del crucero sean los primeros en desembarcar.

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