Visto para sentencia el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama tras 14 jornadas

El abogado de Ábalos, Marino Turiel, en su informe final presentado este miércoles, en el que pide la absolución de Ábalos EFE

El Tribunal Supremo ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos de mascarillas tras 14 jornadas, algunas de ellas maratonianas, y la última palabra de los dos primeros acusados.

Los últimos alegatos del también exdirigente socialista y quien fuese su más estrecho asesor (Aldama renunció a su turnio de última palabra) han puesto la guinda final a un juicio que arrancó el pasado 7 de abril y en el que los tres están acusados de conformar una trama de amaño de contratos de mascarillas a cambio de presuntas mordidas.

Tanto Ábalos como Koldo García han reivindicado su inocencia en sus extensas 'últimas palabras' y han cargado de lleno contra la credibilidad del comisionista Víctor de Aldama, a quien el exasesor ha acusado directamente de mentir.

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De hecho, ha admitido que él mismo recibió una oferta del abogado del PP para colaborar "mintiendo y engañando" a todos los españoles. Ábalos, por su parte, ha admitido sentir que está siendo juzgado más bien como persona que por hechos.

Antes de dejar visto para sentencia el juicio, el tribunal ha consultado a las partes la petición de la defensa de Koldo García de dejarle en libertad, a la que se han opuesto tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares al entender que persiste el riesgo de fuga ante la proximidad de la sentencia.

El tribunal, que no tiene fecha para dictar resolución, tiene encima de la mesa versiones opuestas sobre la supuesta organización criminal que la Fiscalía ve plenamente acreditada, según ha dejado claro en un alegato en el que ha avisado de que la corrupción política "está carcomiendo el sistema democrático".

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Aunque considera que hay otras pruebas, buena parte de la tesis acusatoria descansa en el relato del comisionista Víctor de Aldama que, en busca de evitar su ingreso en prisión, reconoció haber pagado comisiones millonarias a Ábalos y Koldo García durante años.

Un empresario "empotrado" en el Ministerio de Transportes al que rebaten tanto el ex número 3 del PSOE como su exasesor, ambos en prisión provisional y que defienden su absolución, al considerar que no hubo delito alguno en los contratos de mascarillas en plena pandemia y que nunca recibieron mordidas.

Tampoco ven irregularidad alguna en la contratación de dos mujeres, una de ellas expareja de Ábalos, en dos empresas públicas, donde las acusaciones ven claramente un enchufe.

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Más de 70 testigos han pasado por el Salón de Plenos del alto tribunal a lo largo de estas semanas, repletas de prolongadísimas sesiones, de mañana y tarde, que en una ocasión alcanzaron la media noche, con los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de protagonistas.

Tras este juicio, quedan aún varias líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional, que comparten también imputados. Una de ellas se centra también en contratos de mascarillas, pero hay otras más como los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública -que afecta al exdirigente socialista Santos Cerdán- o el sistema de reembolso en metálico de gastos adelantados del PSOE. EFE