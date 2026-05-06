Una avería sanitaria obliga a parar en Gran Canaria a un avión con dos evacuados del crucero 'MV Hondius'

El crucero 'MV Hondius', donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde EFE

Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos de los pacientes que pueden haberse contagiado de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' hizo escala en Gran Canaria tras sufrir una rotura en su burbuja de aislamiento y después de que Marruecos no le permitiera entrar a su país a repararla.

La Delegación del Gobierno en Canarias precisó que ese es el motivo de que el avión medicalizado se desviara al aeropuerto de Gran Canaria cuando ya volaba hacia Marrakech, donde planeaba en principio detenerse para repostar, antes de seguir vuelo hacia Ámsterdam.

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Inicialmente, había informado de que esta escala no prevista en Canarias se debía también a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio.

La Delegación del Gobierno asegura que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que asegura que se ha respetado.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11.00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16.00, para completar su vuelo a Ámsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

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Poco antes de las 16.00 horas, fue desviado a Gran Canaria. Su plan en ese momento era despegar hacia Países Bajos a las 17.40.

Sin embargo, a las 18.15 horas (hora de las islas) seguía en el aeropuerto de Gran Canaria.

Y su ruta prevista cambió de nuevo: en el curso de la tarde, añadió una escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Fightradar 24.

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La Delegación del Gobierno en Canarias no ha confirmado aún esta última circunstancia.

La situación del crucero 'MV Hondius', con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco se traslade a Tenerife, algo a lo que se opone la comunidad autónoma.