Miguel Ángel Rodríguez dice que el novio de Ayuso le pasó la foto de los dos periodistas

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EFE

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de El País perjudicados y a varios testigos.

A la puerta de los juzgados, acompañado por una letrada, el jefe de gabinete de Ayuso ha dicho a los periodistas que comparece porque el PSOE presentó una denuncia por un presunto delito de revelación de secretos que él niega.

"La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie. No me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco... Y el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado.

Ha incidido en que "nunca hubo revelación de secretos" y él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir, tras media hora de declaración, ha precisado a la prensa que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto: "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha explicado a preguntas de los periodistas.

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"No creo que haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha ironizado, asegurando que "lo más importante es que no fue la policía" la que le pasó la foto ni datos de periodistas.

Al ver la foto que le envió González Amador él reconoció a los dos periodistas, porque les conocía por el trabajo, y no necesitó que la Policía le informara de nada. "Nunca he hablado con la policía de este asunto", ha incidido.

De hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son.

"Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado sobre la identidad de los periodistas.

La denuncia contra Rodríguez relata que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.