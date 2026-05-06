El Gobierno anuncia que el buque MV Hondius llegará a Canarias en tres días y garantiza que no hay riesgo

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la rueda de prensa EFE

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que una vez concluida la evacuación de todas las personas sintomáticas del buque MV Hondius, que se encuentra fondeado en Cabo Verde afectado por un brote de Hantavirus, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Tenerife. “El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias”, explicó García, quien subrayó que “no va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica”. “España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos”, remarcó.

Así lo ha asegurado durante una rueda de prensa, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Complejo de la Moncloa, para informar de la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación en las Islas Canarias. La ministra ha avanzado que las tres personas a bordo sintomáticas están siendo evacuadas desde Cabo Verde a Países Bajos y que “todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos” a día de hoy. Una vez que el buque llegue a Canarias -explicó- “todos los pasajeros extranjeros serán repatriados, salvo que la condición médica lo impida, a través de un mecanismo europeo de Protección Civil dirigido por la Comisión Europea, que ya se ha activado, y “que contará con todas las garantías necesarias”.

En este sentido, explicó que tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.

Traslado

En cuanto los 14 españoles que están a bordo, García apuntó que “serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo el tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos”. La titular de Sanidad ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayer que el buque fuera a las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano, quien atendiera la situación en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. “La OMS considera que España reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino para proteger la salud pública frente a esta infección”.

Durante su intervención, también ha subrayado que el ministerio de Sanidad ha mantenido una “comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, evaluar riesgos y coordinar la respuesta”. Así ha señalado que ella misma ha estado “en contacto con el presidente Clavijo, con el secretario de Estado, con la consejera en funciones, el director General de Salud Pública y con su homólogo en Canarias”, al igual que “los equipos técnicos han estado en contacto entre sí” y también Sanidad Exterior ha mantenido la coordinación.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la aceptación de la propuesta de la OMS para que sea Canarias el destino al que arribe la embarcación, responde a “obligaciones morales”, “por humanidad”, así como “legales”, y porque contamos con las necesidades técnica necesarias y con el mecanismo de Protección Civil Europeo que permitirá llevar a cabo las evacuaciones con seguridad.

Es decir, “tenemos los medios para responder a este tipo de situaciones con el músculo propio de nuestro país, pero también de la Unión Europea”, subrayó. Explicó que en el buque “viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores, de los cuales 14 son ciudadanos españoles -13 pasajeros y un tripulante-. Por comunidades, se trata de “cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano leonés, un gallego y un valenciano”. “Todos ellos añadió- y el conjunto del pasaje, evidentemente están enfrentando una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano, con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias”. Tras reseñar la importancia de las obligaciones éticas y morales de esa acogida, el ministro Grande-Marlaska ha profundizado en las “legales y las jurídicas”, como el Reglamento Sanitario internacional, en concreto su artículo 44 y distintos convenios de la Organización Marítima Internacional. “Pero también no podemos obviar que nuestra propia Constitución, evidentemente establece que las autoridades debemos auxiliar y proteger en todo momento al conjunto de nuestros ciudadanos”.

Reuniones con los países afectados

Marlaska trasladó que ha sido la Unión Europea la que ha instado a España a “abrir la emergencia que hemos abierto y a activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil”. “A partir de ahora se van a realizar las distintas reuniones con todos los países concernidos para poder materializar la repatriación de todos los pasajeros y de la tripulación en los términos sanitarios que proceden y en los términos logísticos necesarios y precisos”. Contarán esas reuniones con representantes del Ministerio de Sanidad, de Interior, toda vez que el punto focal del Mecanismo Europeo de Protección Civil es la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias; y hemos acordado, por razones obvias, que también haya un representante del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

En el turno de preguntas insistió en que, “en todo momento, ha habido una comunicación e información con el conjunto de las autoridades concernidas, incluido el Gobierno de Canarias”, y que, en consecuencia, una vez que se activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil, también va a formar parte de él el ejecutivo canario.

Transmisión del virus

Durante la rueda de prensa, la titular de Sanidad ha dado detalles sobre el Hantavirus, señalando que se transmite principalmente a través de los roedores, especialmente por la inhalación de partículas presentes en lugares que están contaminados por su orina o excrementos, así como por el contacto directo con estos animales o con sus secreciones. “La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas”, añadió.