Clavijo dice que Canarias estudia la solicitud del crucero para atracar en un puerto de Tenerife

Pedro Sánchez (c) preside la reunión sobre la acogida, en las islas Canarias, del crucero afectado por hantavirus. En la mesa, Mónica García (2i) y Fernando Grande-Marlaska (c-d), entre otros EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este miércoles en Bruselas que la naviera propietaria del crucero con un brote de hantavirus elevó una solicitud a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder atracar en un puerto de la provincia tinerfeña el sábado 9 de mayo, y dijo que "se está estudiando" esa petición.

"El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife", dijo Clavijo a los medios en Bruselas tras mantener una reunión al margen de la situación del navío con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

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Casi al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Mónica García, informó de que el crucero 'MV Hondius' atracará el sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles a Madrid.

En Bruselas el presidente canario añadió que "se está estudiando" esa petición de la naviera, y al ser preguntado por los medios sobre bajo qué condiciones autorizaría el atraque del barco, respondió que "no tiene sentido" que los pasajeros desembarquen en Canarias para ser repatriados "si están técnicamente sanos y no hay contagio".

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El mandatario canario reiteró que desconocen "cuál es el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el Gobierno de España" y que siguen "sin tener claro cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa".

Quejas por la comunicación con Madrid

Clavijo insistió en que no han recibido en el día de hoy comunicación alguna por parte del Ejecutivo central, que mantuvo esta mañana una reunión de alto nivel sobre la situación del barco en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, y sostuvo que la ministra de Sanidad, Mónica García, no le ha devuelto "ninguna llamada".

Añadió que no existe un protocolo en el Hospital de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife porque "esto es algo totalmente extraordinario", y precisó que este centro sanitario cuenta con una plaza de alto requerimiento.

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"Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente", dijo.

García asegura que informó a Clavijo

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el Gobierno de Canarias ha estado informado "en todo momento" sobre la situación del crucero de lujo 'MV Hondius' que se encuentra varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus y que atracará en las islas en los próximos días.

Tanto la ministra como el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayaron esta coordinación con el Ejecutivo autonómico en una comparecencia tras la reunión de seguimiento presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS de acoger al barco en Canarias.

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Al ser preguntada por las críticas del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, que reprochó al Gobierno la falta de información sobre la situación y que no se le haya incluido en la reunión mantenida este miércoles, García aseguró que ha estado hablando "en todo momento" con Clavijo, incluso esta misma mañana.

"No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca, y vuelvo a decir que este Gobierno ha gestionado ya muchas crisis y hay que priorizar: Lo primero, gestionar la crisis, por supuesto en colaboración con el Gobierno canario", insistió.

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Por su parte el ministro de Interior declaró que "en todo momento ha habido una comunicación y una información con el conjunto de las autoridades concernidas y entre ellas también el Gobierno de Canarias".

Además, aclaró que el Gobierno de Canarias también formará parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, por el que se evacuará a todos los pasajeros extranjeros a sus países siempre que las condiciones clínicas lo permitan una vez el barco llegue al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.