Vox incluye el arraigo en su propuesta sobre "prioridad nacional" en todos los Parlamentos

El líder de Vox, Santiago Abascal, y los diputados de la formación Pepa Millán y José María Figaredo, en el Congreso EFE

Vox ha registrado este martes una iniciativa en todos los Parlamentos para exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas estén inspiradas "en el principio de 'prioridad nacional'" y que se procure la asignación a quienes mantienen un "arraigo real, duradero y verificable" en el territorio.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en la que ha explicado que este sistema recogerá "el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio".

Millán ha destacado que incluirá igualmente la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en casos de supuestos de "emergencia vital".

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Vox plantea también la derogación o modificación de toda la normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional, entre ella la ley de extranjería, ha señalado.

"Los españoles deben ser lo primero para cualquier Gobierno de España que se precie y nosotros trabajamos, y seguiremos trabajando para que ningún español esté abandonado por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo del PSOE", ha dicho.

Y ha insistido: "Ningún español debe pagar las consecuencias de tener a un Gobierno más preocupado por manipular el censo o sobrevivir a su corrupción que de atender las necesidades urgentes de los españoles".