Sumar se distancia del PSOE en pleno caso Ábalos al afirmar que ellos no tienen corrupción

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido que la Justicia investigue "hasta el final" el caso Ábalos y ha marcado distancias con sus socios de Gobierno del PSOE, al afirmar que el espacio político al que pertenece no ha sido afectado por la corrupción.

En una rueda de prensa de los partidos implicados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), Urtasun ha sido preguntado por el juicio al exministro socialista José Luis Ábalos, que este lunes declara en el Tribunal Supremo tras las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas.

"La Justicia tiene que hacer su trabajo hasta el final, investigar hasta el final todo lo que haya hay que investigar en el caso que afecta a exdirigentes del Partido Socialista", ha dicho Urtasun.

Preguntado concretamente sobre cómo puede afectar el caso Ábalos al Gobierno de coalición y a la actual campaña para las elecciones autonómicas andaluzas, el ministro de Sumar ha asegurado que la "corrupción cero" existe y que debería ser una meta a perseguir por parte de todos.

"Yo soy militante de un espacio político que orgullosamente ha gobernado las principales instituciones de este país, incluido el Gobierno de España, y jamás nos hemos visto afectado por ningún caso grave de corrupción. Por lo tanto, es posible la corrupción cero y se puede ejercer la política desde la honestidad, y creo que en eso nosotros hemos demostrado que eso puede ser así", ha declarado.

Urtasun también ha pedido "responsabilidad" para desplegar la batería de medidas de lucha contra la corrupción pactada con el PSOE al inicio del caso Ábalos y pendiente de aprobación, como la creación de una oficina anticorrupción, que fue rechazada por el PP.

Por su parte, el portavoz de IU en el grupo parlamentario Sumar, Enrique Santiago, presente también en la rueda de prensa, ha insistido en estas medidas y ha señalado que "la corrupción hay que perseguirla se produzca donde se produzca".