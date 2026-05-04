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Captura de video de la señal del Tribunal Supremo, del exministro José Luis Ábalos (2d), junto al empresario Víctor de Aldama (i),
España

La Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos y 7 para Aldama

Efe
04/05/2026 21:39

 La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera las acusaciones populares, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Una rebaja para el comisionista que finalmente la Fiscalía no ha considerado. Su petición inicial, de 7 años, se mantiene al final del juicio en el Tribunal Supremo tras un proceso de decisión interno en el Ministerio Público, en el que puede haber conversaciones pero no ha habido órdenes o presiones, según fuentes fiscales.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la aplicación de esta atenuante muy cualificada.

El PP sí ha visto en cambio en la confesión de Aldama -que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor- motivo suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena en dos grados, lo que dejaría su petición en alrededor de 5 años y dos meses.

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,

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Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado además que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría que ingrese en prisión.

Una conclusión con la que ha estado de acuerdo el abogado del comisionista, que también ha pedido que sus condenas no superen los dos años por cada uno de los delitos "asumidos", y ha mostrado su "discrepancia" con la "intensidad" de la atenuación contemplada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos.

Acusaciones y defensas han expuesto así sus conclusiones tras una farragosa escucha de audios que poco se han entendido y otras pruebas documentales.

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