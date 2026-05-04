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España

El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán desvincula al centro del caso Kitchen: “Ni por acción ni por omisión”

“Ningún Gobierno de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidió que hiciera nada ilegal”, señala

Efe
04/05/2026 22:49
Sanz Roldán, cuando era director del CNI
Sanz Roldán, cuando era director del CNI
Archivo El Ideal Gallego
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El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán (2009-2019) negó actividad del centro, “ni por acción ni por omisión”, con relación a la operación Kitchen, relativa al espionaje al extesorero de PP Luis Bárcenas y su familia para sustraerle documentación comprometedora para el partido o sus dirigentes.

 “Cero absoluto. El CNI actúa con respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita y aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Y ningún Gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”, afirmó.

 Sanz Roldán declaró este lunes como testigo en la decimoquinta jornada del juicio del caso Kitchen a petición de la defensa del excomisario José Manuel Villarejo, cuyo abogado, Antonio José García Cabrera, empezó preguntando si tenía enemistad con el policía, pues le denunció por presuntas amenazas a Corinna Larsen en Londres

. Tras rechazar esa enemistad, explicó que no se trató de una denuncia a título personal sino que lo hizo porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo, “al ser la única que tenía identidad”, y porque sus subordinados “no merecían el trato que le estaban dando”.

 “Personal no fue en absoluto. Sentí la necesidad de salir al paso de mentiras tan crueles sobre mis subordinados”, por lo que solicitó la protección de la justicia a través de él para todos los trabajadores, precisó.

 La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tuvo que advertir varias veces al letrado de Villarejo que muchas de las preguntas no cabían por estar amparadas las respuestas en la ley de secretos oficiales.

 Acto seguido, comenzó a preguntar el fiscal anticorrupción César Rivas, que lo primero que quiso saber es si le constaba alguna actuación del CNI en relación a Bárcenas.

 Palacios observó que acababa de impedir al testigo contestar a eso. Sanz Roldán quiso responder para dejar claro que el CNI “no tuvo actividad alguna” en la operación Kitchen.

 Por su parte, el empresario Javier Pérez Dolset declaró que el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, dijo recibir instrucciones del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal acerca de la mencionada operación. 

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