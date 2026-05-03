La campaña andaluza y los tribunales, en el foco político de una semana sin plenos

Juanma Moreno, candidato del PP en Andalucía

La campaña de las elecciones andaluzas marcará la actividad política esta semana al no haber pleno en el Congreso ni en el Senado, aunque también el foco se desplazará a los tribunales, donde prosiguen los juicios por corrupción de los casos Kitchen y Koldo, mañana con la declaración del exministro José Luis Ábalos.

Y la semana también arranca con el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia, donde durante dos días se celebrará la primera cumbre UE-Armenia, un encuentro convocado para reforzar las relaciones bilaterales, especialmente en materia de energía, transporte y cooperación digital.

La agenda internacional incluye el viaje del rey Felipe VI a Costa Rica para asistir el viernes a la toma de posesión de la presidenta del país, Laura Fernández Delgado.

Además, el monarca, presidirá el lunes en Barcelona los Premios Nacionales de Investigación y, junto a la reina Letizia, presidirá también en esta ciudad la conmemoración del 50 aniversario del diario 'El País'. También asistirá a la entrega del X Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile.

En la confrontación política es previsible que se hable de las últimas amenazas a España del presidente estadounidense, Donald Trump, que se refirió a la posibilidad de retirar tropas de nuestro país por la posición del Gobierno ante la guerra en Irán, después de anunciar que saldrán más de 5.000 soldados norteamericanos de Alemania.

Andalucía será uno de los escenarios que centrará la atención, ya que los comicios del 17 de mayo van mucho más allá de los límites autonómicos al ser el gran examen electoral antes de las generales de 2027.

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En ellos, el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, se juega la mayoría absoluta para poder seguir sin encadenarse a Vox, y la socialista, María Jesús Montero, aspira a dar la vuelta a unas encuestas que en su mayoría no mejoran los resultados de 2022 cuando consiguió 30 escaños.

También se esperan titulares de la actividad judicial: el caso Koldo, que se juzga en el Tribunal Supremo, de momento ha derivado en arma arrojadiza del PP contra el Gobierno después de que el empresario y comisionista Víctor de Aldama acusara a Sánchez de estar en el "escalafón uno" de la jerarquía de la trama de corrupción vinculada al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, que mañana declarará por primera vez.

A la izquierda le sirve para contraatacar el juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, sobre las supuestas actividades irregulares de mandos policiales cuando gobernaba Mariano Rajoy para neutralizar las investigaciones al extesorero del PP Luis Bárcenas.

A todo esto, se suman las reuniones habituales de las direcciones de los partidos de los lunes, el Consejo de Ministros el martes y una cita que también genera expectación esta semana es la presentación del libro 'El Manual', del exdirector de gabinete de Sánchez Iván Redondo.

Al igual que en el Congreso, el Senado no tiene sesión plenaria, aunque destaca la comparecencia del ex secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura en la que comisión que investiga el siniestro ferroviario de Adamuz.