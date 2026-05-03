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España

El PSOE anuncia una ofensiva institucional en todos los niveles para frenar la "prioridad nacional" de PP y Vox

Agencias
03/05/2026 16:10
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ayer en un mitin en Cáceres J
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin
EFE
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El PSOE ha avanzado este domingo que presentará una iniciativa, en forma de moción o proposición de ley, en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Parlamento Europeo para defender el principio de igualdad ciudadana que "pretenden romper PP y Vox con el concepto de prioridad nacional".

"Desde el Partido Socialista queremos alertar de que el pacto que los de Feijóo han firmado en Extremadura y Aragón con la ultraderecha es inhumano e ilegal", ha denunciado la formación socialista a través de un comunicado.

Para el PSOE, el pacto entre PP y Vox es "inhumano" porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría. Además, cree que la medida es también "ilegal" porque viola el principio de igualdad entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de la Constitución.

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Asismismo, el PSOE considera que la prioridad nacional del PP y Vox supone también el desmantelamiento de los servicios públicos y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales.

"Los socialistas tenemos clara nuestra postura: frente a una España que quiere dividir entre ciudadanos de primera y de segunda, queremos una España que avance unida", ha remarcado la formación que lidera Pedro Sánchez.

En este sentido, desde el PSOE han defendido que sus prioridades nacionales son "las que tiene la ciudadanía": la paz frente a la guerra, el trabajo frente al paro, la sanidad pública universal, la educación como palanca de igualdad, la dependencia, la revalorización de las pensiones o la vivienda digna.

Por ello, el PSOE se movilizará desde las instituciones para frenar esta medida impulsada por PP y Vox. "No queremos volver a la fractura social y territorial del Gobierno de Rajoy, nuestro modelo es la justicia social y la dignidad", concluye el comunicado.

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