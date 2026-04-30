Koldo García rebate a Aldama y asevera: "El PSOE no coge dinero de nadie"

Koldo García, durante su declaración EFE

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha rebatido este jueves las manifestaciones del comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo y ha aseverado que "el PSOE no coge dinero de nadie".

Aldama explicó el miércoles, en su declaración en el juicio por la trama de las presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia, que parte de las comisiones iban a parar al PSOE.

"¿Dio dinero Aldama al PSOE?", le ha preguntado al exasesor su abogada, Leticia de la Hoz. "El PSOE no coge dinero de nadie", ha respondido, antes de señalar que, en cualquier caso, el comisionista no le contó nada al respecto.

También le ha preguntado su abogada sobre los 25.000 euros que Aldama dice haber entregado en un sobre a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero.

"Ni delante mía ni fuera ha entregado dinero al señor Carlos Moreno. Es un profesional como la copa de un pino. Es difamarle injustamente", ha contestado el exasesor de Ábalos.