Koldo García niega que recibiera de Aldama 10.000 euros al mes como dice el comisionista

Koldo García durante el juicio por el caso Koldo EFE

El exasesor ministerial Koldo García ha negado este jueves en el Tribunal Supremo que recibiera 10.000 euros al mes entre 2019 y 2022 por parte del reconocido comisionista Víctor de Aldama, como aseguró este ayer en su comparecencia en el juicio que se sigue contra ambos y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Aldama recalcó el miércoles que tanto Koldo García como Ábalos recibían esa cantidad mensual y que la suma total de lo que él les entregó durante todo ese periodo fue de entre 3,4 y 4 millones de euros.

Sobre estas afirmaciones ha preguntado en el juicio el fiscal Alejandro Luzón a Koldo García, quien ha negado con un rotundo "no".

No ha entrado el exasesor a detallar el incremento patrimonial que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque ha preferido esperar al interrogatorio de su abogada, en el que explicarán "punto por punto" todas las cantidades, algo "muy largo y muy extenso".

Igual que ha prometido "aclarar" con su abogada las conversaciones con su exmujer en las que aludían a "chistorras" y que la UCO cree que son billetes de 500 euros. "Lo voy a aclarar".