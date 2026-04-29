Aldama dice que Koldo le pidió "ayudar" a constructoras para que financiaran al PSOE

Víctor de Aldama a su llegada al juicio por el caso Koldo EFE

El empresario Víctor de Aldama ha explicado este miércoles en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le aseguró que había que "ayudar" a algunas constructoras para que ganaran las licitaciones de obras porque les hacía falta para la financiación del PSOE.

El reconocido comisionista, que declara en el juicio que se sigue contra él, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha relatado que en un momento de la relación que ya mantenía con los responsables del Ministerio, el exasesor le dijo que tenían que presentarle a constructores. "A muchos les conocerás", le apuntó.

Quería presentárselos para ver como les "ayudaban", lo que en realidad, según Aldama, significaba contribuir a que esas empresas ganaran las licitaciones de obras del Ministerio porque así "podemos tener un rendimiento que nos hace falta para la financiación del partido", el PSOE, le dijo Koldo García.

A Aldama -ha continuado el propio comisionista- le extrañó y preguntó a Koldo García cómo se iban a hacer esas donaciones. "Y hablaremos de eso", le respondió el exasesor.

"¿Quién va a facturar esas donaciones?", le preguntó después, y el exasesor le contestó que "esto no se puede facturar, tienen que pagar en efectivo".

El comisionista entendió que no era una "relación al uso", no se sintió cómodo, pero "tampoco incómodo" porque él era un empresario y quería ganarse la confianza de los responsables de Ministerio.

Durante su comparecencia, Aldama ha reconocido que pagó en México "por primera y última vez", "señoritas" para Ábalos.

"Hay que organizar algo al jefe para que se relaje", le pidió Koldo García, quien le instó a "buscar algunas señoritas y presentárselas al jefe", lo que Aldama hizo.