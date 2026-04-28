Sánchez asegura que los precios suben donde no se aplica la ley de vivienda

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este martes en el Bloomberg CityLab, donde ha defendido la ley de vivienda y la intervención en el mercado y ha señalado que "donde no se ha aplicado" esa ley, "los precios suben", en alusión a la Comunidad de Madrid.

La ley de vivienda abre la posibilidad de que los gobiernos autonómicos, competentes en esa materia, intervengan en el mercado, ha recordado Sánchez, quien ha intervenido para clausurar el foro ante los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Barcelona, Jaume Collboni.

Ante el problema de la vivienda se plantea un dilema, ha explicado, y luego ha añadido que "se puede mirar hacia otro lado o intervenir en el mercado", y ha puesto como ejemplo de esta actuación sensata a Bilbao, Pamplona o A Coruña.

"Barcelona lo hizo y los resultados están ahí, en el año 2024 el precio de los nuevos alquileres ha descendido allí un 2,7%", ha recordado.

"En cambio, donde no se aplica, los precios lo que hacen es subir de manera desbocada. Donde se actúa hay resultados, y donde no, el problema se agrava", ha señalado.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 21 de abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior.

Gobiernos autonómicos como el de Isabel Díaz Ayuso se han opuesto al plan, porque entienden que invade competencias, y defienden que no es adecuado intervenir en el mercado, por lo que no aplican las medidas de la ley de vivienda.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha recordado que, junto a su papel en la resolución del problema de la vivienda, es fundamental también la labor de las ciudades, donde se concentra hoy gran parte de la población mundial, en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, ha llamado la atención sobre cómo las ciudades son la puerta en la acogida de población migrante.

"España es un país abierto" y sufre, como toda la sociedad occidental, el invierno demográfico derivado del descenso en la natalidad", ha dicho.

También ha afirmado que las ciudades están llamadas a "liderar la apertura y la integración de la diversidad", la acogida a nueva población con energía para emprender y traer prosperidad.

En este contexto Sánchez ha aludido a las Ciudades Santuario que, en Estados Unidos, limitan la cooperación de su policía local con las autoridades federales de inmigración (ICE) para evitar las deportaciones.

"Me gustaría reconocer a esas ciudades que, a pesar de las enormes presiones que reciben, dicen no a la injusticia, dicen no a las discriminaciones y a las persecuciones, ciudades valientes", ha expresado.

"Os pido que sigáis liderando desde la cercanía, siempre al lado de vuestros vecinos y vecinas, sin importar el tiempo que lleven empadronados o su país de origen", ha concluido.