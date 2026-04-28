Jordi Pujol hijo admite que avaló créditos para financiar la última campaña de su padre

Jordi Pujol Ferrusola EFE

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, ha admitido este martes que en 1999 avaló "por detrás" desde la Banca Reig de Andorra unos créditos bancarios a empresas proveedoras de CDC, como le pidió el tesorero de la formación, para financiar la última campaña electoral de su padre.

El primogénito de los Pujol, para quien la Fiscalía pide 29 años de cárcel, ha declarado este martes por segundo día consecutivo en la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia, después de que el tribunal acordase ayer dejar fuera del proceso al expresidente catalán Jordi Pujol, de 95 años, por su salud.

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al acusado por unos créditos que Fibanc concedió a las empresas Hispart, Altraforma y Winner Graph, proveedoras en campañas electorales de CDC, y que según las acusaciones en realidad eran para la formación nacionalista, que supuestamente devolvió una parte mientras que el resto lo pagaron empresas beneficiarias de contratos públicos.

Esas empresas proveedoras de CDC enmascararon mediante facturas falsas el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación a través del Palau de la Música, según la sentencia sobre el desfalco, que condenó a la formación y a su extesorero, ya fallecido, Daniel Osàcar.

Según ha explicado Pujol Ferrusola, el antecesor de Osàcar en la tesorería de CDC, Carles Torrent, también fallecido, le pidió que contribuyera a "encontrar algún crédito que ayudara a las empresas que iban a colaborar con ellos" en la última campaña electoral de su padre a la presidencia de la Generalitat.

"Yo le dije que no se preocupara", ha añadido el acusado, quien ha relatado que primero trató de avalar los créditos con sus cuentas en el BBVA, pero este banco se lo denegó alegando que "tenían un techo por ley de dar financiación a empresas que pudieran estar ligadas con actividades de partidos políticos".

"Entonces le comenté a Torrent que preguntara a Fibanc si podía dar el crédito porque en aquel momento Oriol Ribas -directivo de Banca Reig- estaba como consejero de dicha entidad", ha añadido Pujol Ferrusola, que ha reconocido que dio "un aval por detrás" desde la entidad financiera andorrana.

No obstante, ha asegurado que desconoce "cuál fue el funcionamiento de amortización" entre las empresas proveedoras y CDC porque aduce que él se limitó a dar el aval y "a rezar en parte" para que le devolvieran el crédito.

El fiscal le ha preguntado si su padre no sabía absolutamente nada de esto a lo que Jordi Pujol Ferrusola se ha limitado a decir que "no".

Tras el interrogatorio del fiscal, el hijo mayor de los Pujol se ha negado a responder a las preguntas de la Abogacía del Estado, que pide para él 25 años de cárcel por los delitos de falsedad documental, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.

El abuelo Florenci, un traficante ilegal de divisas

A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el primogénito ha explicado que su abuelo Florenci Pujol se dedicaba al "tráfico de divisas ilegal" desde Tánger, para suministrar fondos al sector textil español para comprar algodón y lana fuera de España, con libras o dólares, así como para adquirir maquinaria o piezas para la maquinaria textil.

Esta actividad, por la que Florenci Pujol recibió "la primera sanción importante que se hizo durante el franquismo" por tráfico ilegal de divisas, le dio "mucho beneficio" y le aportó la capacidad de tener dinero fuera de España y generar la "deixa" o legado, ha explicado Jordi Pujol Ferrusola.

Además, ha resaltado que su abuelo tenía unas habilidades de cálculo mental "increíbles", ya era capaz de multiplicar siete cifras por siete en pocos segundos, lo que le proporcionó una "gran ventaja" cuando, durante la etapa de la República, jugó a la bolsa y a futuros.

Los negocios de su padre: una "pérdida de dinero"

El primogénito ha explicado que el expresidente Jordi Pujol fundó Banca Catalana -con la ayuda de Florenci-, que usó como herramienta para "construir país" y ayudar a empresarios e instituciones culturales y cívicas catalanas en apoyo a la lengua y la cultura catalana, con iniciativas como el diario Correo Catalán o la Enciclopedia Catalana.

A diferencia del éxito que tuvo su abuelo en los negocios, todos estos proyectos de Jordi Pujol Soley -que ayer fue exonerado en este proceso judicial, a los 95 años, por su deterioro cognitivo-, fueron de "pérdida de dinero", según su hijo mayor.

De hecho, el primogénito ya explicó ayer que el abuelo Florenci decidió dejarles la 'deixa' a Marta Ferrusola y a los siete hijos del matrimonio por sus dudas sobre la actividad económica y política de Jordi Pujol i Soley.

En este sentido, hoy ha precisado que su abuelo Florenci murió en septiembre de 1980, la noche en que su padre acababa de hacer su primer discurso de investidura como president: "Esa noche se muere, creo que del trauma de todo lo que estaba pasando".