El PP defiende la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en situaciones de urgencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la portavoz Ester Muñoz (c) en el Congreso de los Diputados EFE/ Fernando Villar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este martes que los inmigrantes en situación irregular reciban asistencia sanitaria urgente, pero no se ha mostrado partidaria de concederles el derecho a la prestación universal.

Así lo ha defendido Muñoz en una rueda de prensa en la que ha anunciado que enmendarán la proposición no de ley (PNL) de Vox que debate esta martes el pleno del Congreso y que reclama la prioridad nacional en el acceso al Sistema Nacional de Salud.

Muñoz ha recalcado que el PP ha llegado a acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón en los que se sienten "cómodos" con el concepto de prioridad nacional entendido como "el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos".

Pero ha advertido de que hay "muchas" cuestiones en las que difieren del partido de Santiago Abascal, que quiere "ir más allá" y, por eso, la semana pasada el PP votó en contra de una moción del Vox que lleva la prioridad nacional a la sanidad o la justicia.

Algunas de esas diferencias están incluidas también en la PNL de este martes, ha señalado Muñoz, como la eliminación de la prestación sanitaria a los extranjeros en situación irregular que propugna Vox.

Según ha explicado, hay que diferenciar el derecho a la prestación sanitaria -vinculado a estar de forma legal, al arraigo y a la contribución al país- y el acceso a la prestación por "peligro urgente" de la persona "sea regular o no sea regular".

"Son dos cuestiones distintas", ha insistido la portavoz popular. "Si tú estás en mi país de forma irregular y tienes una cuestión urgente, por supuesto que se te atiende, solo faltaría", ha añadido, mientras señalaba que "va mucho más allá del vida o muerte, pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con operaciones programadas", ha puntualizado.

No a la "remigración"

El PP también rechaza el concepto de "remigración" que propugna Vox para deportar de forma "masiva" a inmigrantes en situación irregular.

Muñoz ha puntualizado que el PP es un partido humanista que no cree en la colectivización de las personas, sino en la persona como "ente individual" y, por tanto, defiende que las expulsiones del país deben ser "de forma individual y con todas las garantías".

Un tercer aspecto en el que los populares no comulgan con las tesis de Vox es en la eliminación de la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión de inmigrantes, ha añadido Muñoz.

"En esas tres cuestiones nosotros no estamos de acuerdo con Vox y no figuran en nuestros pactos", ha recalcado, y ha advertido de que el PP votará en contra en todas las PNL o mociones que las incluyan.

La dirigente popular ha negado que su partido esté "diluyendo" lo firmado con Vox en los pactos autonómicos respecto a la prioridad nacional.

"No estamos diluyendo nada; estamos reflejando literalmente lo que viene en el acuerdo", ha subrayado en respuesta al aviso de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

En una rueda de prensa, Millán ha advertido al PP de que no permitirá que el criterio de la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos quede "diluido" y de que luchará por "hacer valer" todos sus postulados en los gobiernos.