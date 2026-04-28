El Congreso deroga la prórroga de los alquileres con la mayoría que suman PP, Vox y Junts

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun Efe

El pleno del Congreso ha derogado este martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley ha decaído por 166 votos a favor (los grupos de la izquierda más CC), 177 en contra (PP, Vox, Junts y UPN) y cinco abstenciones (PNV), después de que la presidenta de la cámara, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.

Protestas en las gradas de Congreso de los Diputados Efe

Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillo que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".