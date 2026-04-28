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España

El Congreso deroga la prórroga de los alquileres con la mayoría que suman PP, Vox y Junts

Efe
28/04/2026 20:27
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun
Efe
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El pleno del Congreso ha derogado este martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley ha decaído por 166 votos a favor (los grupos de la izquierda más CC), 177 en contra (PP, Vox, Junts y UPN) y cinco abstenciones (PNV), después de que la presidenta de la cámara, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.

Protestas en las gradas de Congreso de los Diputados
Protestas en las gradas de Congreso de los Diputados
Efe

Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillo que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".

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