Feijóo culpa del apagón a Sánchez y la presidenta de Red Eléctrica por su "política energética ideologizada"

Feijóo inaugura la jornada 'A un año del gran apagón', organizada por el PP en el Congreso, este lunes EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, como responsables del apagón del 28 de abril de 2025 y recalcó que ninguno de ellos "debería seguir en el cargo". Añadió que ese "colapso del sistema eléctrico" se debe a "la incompetencia" y "la irresponsabilidad" del Gobierno, así como a "una política energética ideologizada".

"Es además un síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país, una muestra más de que cuanto más recauda este Gobierno, menos reciben los ciudadanos. La degradación de un país es progresiva, pero tiene hitos incontrovertibles y tristes", sentenció.

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Así se pronunció en la inauguración de la jornada 'A un año del gran apagón', organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también participó la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Después, se celebraron dos mesas redondas con expertos en la materia y cerró la jornada el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.

Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas y que, doce meses después, con varios informes sobre la mesa y una comisión parlamentaria ya terminada y otra en marcha, se sigue sin señalar a un culpable del incidente.

Después vino el "apagón informativo"

En su intervención en estas jornadas del PP, Feijóo destacó que, después del apagón eléctrico, vino el "apagón informativo, el de la transparencia y la rendición de cuentas" porque a día de hoy, los españoles siguen "sin explicaciones claras y veraces del Gobierno, y sin que este haya asumido ninguna responsabilidad".

"Ninguna responsabilidad, ninguna dimisión. Solo confusión, mentiras e insultos", criticó, para añadir que el Gobierno lleva un año haciendo "luz de gas" a los españoles. Así, recordó que primero se habló de "sabotaje", de "ciberataques", más tarde se le echó la culpa a los "operadores privados" y "luego se dedicó a diluir el problema".

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Según Feijóo, "no fue un accidente imprevisible, no fue ni un cisne negro ni algo que simplemente sucedió" sino que el "colapso" del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de "una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable".

En este sentido, destacó que "hubo avisos y están documentados", citando que por ejemplo en mayo de 2024 un informe de Red Eléctrica "advertía con claridad al riesgo del apagón". Y a finales de ese año, agregó, "se produjeron dos cortes eléctricos a la gran industria". Es más, dijo que en enero de 2025 los operadores de Red Eléctrica "reconocen falta de recursos para controlar tensiones y atribuyen parte del problema a entradas bruscas de generación solar", entre otros "incidentes".