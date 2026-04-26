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España

Albares inicia una gira para reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe

El titular de Exteriores visitará Puerto Rico, República Dominicana y México

Efe
26/04/2026 15:59
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
Archivo El Ideal Gallego
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inició este domingo una gira para reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe con motivo de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid y que le llevará a Puerto Rico, República Dominicana y México.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre próximos, bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” .

En un comunicado, el ministerio informó que Puerto Rico será la primera parada de la gira de Albares, donde además de mantener diversos encuentros institucionales, participará en un foro de inversión con empresarios en la Conferencia de la Universidad Interamericana sobre el español.

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Desde San Juan viajará el martes 28 de abril a Santo Domingo, donde visitará un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), sobre refuerzo del Sistema Integral de atención y protección a víctimas de violencia de género.

También participará en un encuentro empresarial y mantendrá una reunión con su homólogo, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

La última etapa del viaje se desarrollará el miércoles 29 de abril en México donde el titular de Exteriores, en su tercera visita al país, se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

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Ambos firmarán el Acta de la Comisión Binacional España-México, "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", según destacó el ministerio en el comunicado.

Albares realizará también una ofrenda floral ante la tumba del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que acogió en México a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil, inaugurará la exposición 'La mitad del mundo', que también visitó en su exhibición en Madrid, y participará en diversos actos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cámara de Comercio de España en México y el Museo Nacional de Antropología.

Finalmente, realizará un recorrido por el Consulado en México para repasar los trabajos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

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