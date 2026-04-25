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España

Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

Efe
25/04/2026 13:49
Mónica García
EFE
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año.

García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena 'La Madrileña', organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

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