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España

Sánchez resta importancia a un e-mail del Pentágono sobre la salida de España de la OTAN

Redacción
24/04/2026 11:18
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó relevancia este viernes a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

Sánchez respondió así en declaraciones a los periodistas en Nicosia al ser preguntado por una información de la agencia Reuters en la que se afirma que un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.

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