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España

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Agencias
22/04/2026 13:22
MÉRIDA, 22/04/2026.- La presidenta en funciones y candidata a la reelección María Guardiola interviene este miércoles en la Asamblea regional durante la segunda jornada del debate de investidura en la que será elegida presidenta la candidata del PP a la reelección María Guardiola tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, con el voto en contra de PSOE y Unidas. EFE/ Jero Morales
María Guardiola interviene este miércoles en la Asamblea regional durante la segunda jornada del debate de investidura 
EFE
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 La candidata del PP María Guardiola ha sido investida este miércoles presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de su partido y de Vox, como estaba previsto tras el acuerdo de gobierno suscrito la semana pasada entre ambas formaciones, mientras que el PSOE y Unidas han votado en contra.

La investidura de Guardiola ha salido adelante después de los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, en los que sólo contó con el apoyo de los diputados del PP, en medio de las negociaciones que mantenían los grupos parlamentarios de derecha.

Guardiola tomará posesión del cargo este viernes, en un acto que se celebrará en el Anfiteatro Romano de Mérida.

María Guardiola

Acuerdo entre PP y Vox para que María Guardiola sea presidenta de la Junta de Extremadura

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