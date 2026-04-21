Se mantiene el paro de los médicos para la semana entrante por la falta de "propuestas útiles" de Sanidad

Varios profesionales de la Medicina, durante una concentración en Zaragoza, el pasado 20 de marzo Javier Cebollada (Efe)

Los cinco sindicatos que conforman el Comité de huelga médica han decidido mantener los paros de la semana que viene ante la ausencia de "propuestas útiles" por parte del ministerio de Sanidad, que en su última propuesta, según ellos, no responde lo suficiente a los problemas del colectivo.

En un comunicado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reiteran su disposición al diálogo, pero avisan de que, sin "avances reales", no se desconvocará la huelga, prevista entre el 27 y el 30 de abril.

Aseguran que "el mantenimiento del conflicto" no responde a una falta de voluntad de acuerdo por parte del colectivo médico, sino a la ausencia de propuestas útiles por parte del Ministerio.

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De esta forma, y tras analizar la última propuesta que Sanidad les trasladó en la última reunión del pasado 17 de abril, que "generó inicialmente ciertas expectativas", constatan que "no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales".

Según explican, la oferta de Sanidad no ofrece seguridad jurídica suficiente para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación, por lo que sumarán una nueva huelga a las ya celebradas en febrero y marzo "tras más de 14 meses de conflicto sin avances reales".

En este escenario, el Comité hace una contrapropuesta que mantiene sus reivindicaciones: la creación de un estatuto propio; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas "reales y sin dependencia de otras mesas" o la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación.

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También exige una clasificación profesional justa y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Con todo, y tras pedir disculpas a los pacientes, hace un llamamiento a la unidad del colectivo médico y al seguimiento de las movilizaciones ante un escenario en el que está en juego "no solo una convocatoria de huelga, sino el futuro de la profesión médica y la calidad del Sistema Nacional de Salud", concluye.