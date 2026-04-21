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España

El Gobierno aprueba el Plan de Vivienda, que garantiza que "ningún euro" público vaya a la especulación

La Administración General asumirá todo el esfuerzo presupuestario de este año para que no haya "excusas" para no implementar el Plan

Efe
21/04/2026 14:46
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, con el que ha abordado los avances del Ejecutivo español para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles en España, con especial atención al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprueba este martes el Consejo de Ministros. EFE/ Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reunida con el comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen
EFE
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El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.

"Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, tal y como avanzó ayer la ministra de Vivienda, el plan contará con una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces "objetivos, transparentes y público" tras el escándalo del reparto de VPO en ciudades como Alicante.

"Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (...) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen", ha expuesto.

El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

El plan, que cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, determina que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.

Sin embargo, según ha indicado la ministra, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya "excusas" para no implementar el plan.

"Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, con todas las aportaciones y que espero que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta a solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas", ha expuesto Rodríguez.

En esta línea, la ministra ha afirmado que para el plan se ha ahondado en las garantías jurídicas y es el plan más participativo, con 28 encuentros con las comunidades autónomas para conformar el plan y con 400 aportaciones recibidas por parte del sector y que se han incorporado.

Asimismo, según ha detallado Rodríguez, el Consejo de Estado también ha estudiado el plan, ofreciendo un dictamen favorable, con algunas aportaciones que se han tenido en cuenta, que mejoran el plan y que darán "mayor tranquilidad" al mismo.

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