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España

Ortega Smith, aún portavoz municipal en Madrid, demandará "de inmediato" a Vox

Agencias
20/04/2026 12:28
El ex secretario general de Vox y aún portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith
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 El ex secretario general de Vox y aún portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado este lunes que con "carácter inmediato" presentará en los tribunales una demanda en defensa de sus derechos fundamentales contra la decisión de la cúpula nacional del partido de expulsarle por considerarla "ilegal".

Durante la presentación del torneo de tenis Mutua Madrid Open, Ortega Smith ha confirmado ante los medios la interposición de la demanda que ya avanzó la pasada semana en su cuenta personal de X, y ha avisado de que el actual portavoz municipal de Vox es él y lo seguirá siendo "salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario".

A la espera de que el Pleno del Ayuntamiento decida sobre el futuro de Ortega Smith y sus compañeros Carla Toscano e Ignacio Ansaldo -también expulsados de Vox-, el próximo martes él acudirá al hemiciclo de Cibeles como portavoz de la formación de Santiago Abascal y lo hará "con total normalidad".

Asimismo ha contado que la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la dirección nacional de Vox la subsanación de "efectos formales o la aportación de documentación". "Después, pues lógicamente, la Secretaría tendrá que dar una resolución, una respuesta", ha añadido.

"No nos vamos a rendir, no aceptamos la arbitrariedad, no aceptamos la injusticia (...) no puede ser que el Estado de derecho se frene en la puerta de la calle Bambú (sede de Vox)", ha advertido, al tiempo que ha subrayado que el partido no tiene "ninguna causa" para expulsarle ni para que ceda su acta de concejal de Madrid.

Asimismo, Ortega Smith ha calificado de "absoluto circo, paripé y vodevil" el Comité de Garantías de Vox.

El Comité de Garantías de Vox, el órgano que vela por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones, acordó a principios de marzo pasado la expulsión del partido Ortega Smith y la pérdida de su condición de afiliado.

Consideró una "infracción muy grave" que se negara a cumplir la orden del Comité Ejecutivo Nacional que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una directriz que Ortega Smith estimó "injusta" y "arbitraria" y enmarcó en un paso más de la cúpula de Abascal por apartarle de los órganos de decisión.

La semana pasada, el Comité Ejecutivo Nacional rechazó el recurso de alzada presentado por Ortega Smith contra la resolución del Comité de Garantías, con lo que confirmaba la expulsión del que fuera secretario general de Vox.

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