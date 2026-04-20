La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Begoña Gómez

El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez EFE

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicita para ella 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acusación, que coordina Hazte Oír, presentó su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

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En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que a Begoña Gómez se le retire el pasaporte por riesgo de fuga y que en el futuro juicio declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".

En concreto, esta acusación popular solicita para Begoña Gómez seis años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante 10 años.

Por el delito de corrupción en los negocios pide cuatro años; por el de malversación ocho y veinte de inhabilitación absoluta, y por el de apropiación indebida seis años de prisión.

Los otros acusados

Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, esta acusación particular solicita por el presunto delito de malversación ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por 20 años; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.

Y para Juan Carlos Barrabés solicita dos años de prisión por tráfico de influencias, delito por el que también pide que no pueda contratar con el sector público durante diez años; y cuatro años por corrupción en los negocios.

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Un centenar de testigos para el juicio

Hazte Oír solicita para los tres procesados, debido al "evidente y fundado riesgo de fuga" por las altas penas que se piden, que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.

Y, de cara al juicio, solicita que comparezcan un centenar de testigos, entre ellos el presidente del Gobierno, y también el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio "es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto".

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Manos Limpias hace su petición por separado

Este escrito se conoce después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias, que dio pie a la causa, presentara la semana pasada su escrito de cara al juicio, de forma independiente al no estar de acuerdo con Hazte Oír y tras haber solicitado al magistrado desligarse de la acusación popular unificada.

Manos Limpias solicita que Begoña Gómez sea condenada a diez años y tres meses de cárcel por delito continuado de tráfico de influencias y delito continuado de malversación de caudales públicos, y que el empresario Juan Carlos Barrabés sea condenado a dos años por el segundo delito. Para Gómez también pide inhabilitación absoluta por veinte años.

Esta organización se desmarcó hace unas semanas de las acusaciones populares que coordina Hazte Oír, al solicitar al juez que exima a la asesora de Begoña Gómez y que revoque su decisión de llevar la causa por el procedimiento de un tribunal de jurado popular.