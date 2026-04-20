Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Begoña Gómez

Para el juicio solicitan que comparezcan más de un centenar de testigos, entre ellos el presidente del Gobierno  

Efe
20/04/2026 18:08
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicita para ella 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés

La acusación, que coordina Hazte Oír, presentó su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

El juez Peinado imputa a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro delitos

Más información

En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que a Begoña Gómez se le retire el pasaporte por riesgo de fuga y que en el futuro juicio declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".

En concreto, esta acusación popular solicita para Begoña Gómez seis años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante 10 años.

Por el delito de corrupción en los negocios pide cuatro años; por el de malversación ocho y veinte de inhabilitación absoluta, y por el de apropiación indebida seis años de prisión.

Los otros acusados 

Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, esta acusación particular solicita por el presunto delito de malversación ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por 20 años; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.

Y para Juan Carlos Barrabés solicita dos años de prisión por tráfico de influencias, delito por el que también pide que no pueda contratar con el sector público durante diez años; y cuatro años por corrupción en los negocios.

El juez cita por tercera vez a Begoña Gómez para enviar su causa a un jurado popular

Más información

Un centenar de testigos para el juicio

Hazte Oír solicita para los tres procesados, debido al "evidente y fundado riesgo de fuga" por las altas penas que se piden, que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.

Y, de cara al juicio, solicita que comparezcan un centenar de testigos, entre ellos el presidente del Gobierno, y también el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio "es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto".

El juez Peinado pide a la UCO que analice los correos de Begoña Gómez entre 2018 y 2026

Más información

Manos Limpias hace su petición por separado

Este escrito se conoce después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias, que dio pie a la causa, presentara la semana pasada su escrito de cara al juicio, de forma independiente al no estar de acuerdo con Hazte Oír y tras haber solicitado al magistrado desligarse de la acusación popular unificada.

Manos Limpias solicita que Begoña Gómez sea condenada a diez años y tres meses de cárcel por delito continuado de tráfico de influencias y delito continuado de malversación de caudales públicos, y que el empresario Juan Carlos Barrabés sea condenado a dos años por el segundo delito. Para Gómez también pide inhabilitación absoluta por veinte años.

Esta organización se desmarcó hace unas semanas de las acusaciones populares que coordina Hazte Oír, al solicitar al juez que exima a la asesora de Begoña Gómez y que revoque su decisión de llevar la causa por el procedimiento de un tribunal de jurado popular.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump ve "altamente improbable" que se prorrogue el alto el fuego
Europa Press
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Begoña Gómez
EFE
El biólogo marino Robert Marc Lehmann (d) examinó a la ballena el pasado marzo cuando estaba varada en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Niendorf

La ballena jorobada varada en la costa alemana del mar Báltico vuelve a nadar tras liberarse
EFE
MIÑO - RUTA DO PINCHO

Gran acollida da primeira Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño, con máis de 3.500 pinchos vendidos
Redacción