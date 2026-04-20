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España

Esta imagen de Sánchez con Ábalos y Koldo en un avión no es real

La fotografía contiene indicios de haber sido generada con IA

Info Veritas
20/04/2026 22:21
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Circula en redes sociales una fotografía en la que aparecen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Koldo García compartiendo mesa en el interior de un avión. La imagen va acompañada por mensajes que aseguran que la instantánea es una prueba de su relación en el contexto de la trama de corrupción del PSOE.

Sin embargo, la fotografía viralizada no es real. Se trata de una imagen falsa creada mediante inteligencia artificial. 

Esta imagen de Sánchez con Ábalos y Koldo en un avión no es real

Para determinar el origen de la imagen, en primer lugar, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda con la herramienta de Google Imágenes y TinEye. La investigación no conduce a ningún medio de comunicación confiable, tan sólo a mensajes difundidos en cuentas de redes sociales de usuarios anónimos.

A continuación, se ha realizado un análisis visual por parte del equipo de INFOVERITAS. Así se detectan algunos indicios de haber sido generado con IA: Los dedos de la mano izquierda de Pedro Sánchez apoyada sobre la mesa están mal definidos y las tazas y los platos de encima de la mesa muestran bordes difusos y parecen haber sido superpuestos.

Para confirmar el origen sintético de la imagen, además del análisis visual de INFOVERITAS, se ha utilizado la herramienta Hive Moderation, que indica la posibilidad de que una imagen haya sido generada con IA. Esta herramienta señala que la probabilidad de que la imagen haya sido generada con IA es de más de un 98%. Asimismo, en otro análisis realizado con la herramienta Fake Image Detector señala que la imagen parece haber sido generada o modificada con ordenador con un 80% de probabilidad. 

INFOVERITAS verifica que…

Esta imagen de Sánchez con Ábalos y Koldo en un avión no es real. La fotografía contiene indicios de haber sido generada con IA. 

Fuentes y herramientas

Herramienta de Google Imágenes

Herramienta TinEye

Análisis visual del equipo de INFOVERITAS

Herramienta Fake Image Detector

Herramienta Hive Moderation

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