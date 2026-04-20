El Gobierno espera convencer a la UE de romper el acuerdo con Israel: "Hay motivos evidentes"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares,

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, espera convencer mañana a sus homólogos europeos de romper el acuerdo de asociación con Israel al considerar que "hay motivos evidentes" para hacerlo por la violación "flagrante" de los derechos humanos en Gaza, Palestina y Líbano.

La iniciativa, respaldada también por Eslovenia e Irlanda, se sustenta, según ha explicado el ministro en una entrevista en RNE, en que la UE "solo puede relacionarse con otros países que se declaran democracias en base al respeto de los derechos humanos".

Por tanto, en la reunión que mañana tendrán en Bruselas los titulares de Asuntos Exteriores comunitarios, España planteará que lo que "está en juego" es que la UE sea "ese poder moderador en el mundo" y debe hacer todo lo que está en su mano para poner fin a esta violación de los derechos humanos y esto "no nos cuesta gran cosa", ha apuntado.

La Unión Europea es "una potencia de paz y una construcción de derechos, sobre todo derechos humanos", y por eso Albares insistirá en la reunión en que si la UE no utiliza todos los instrumentos que tiene para protegerlos, perderá "su alma", subrayando también que no puede haber dobles estándares de actuación, uno en Ucrania y otro en Israel.

Albares pedirá a sus homólogos que sean "valientes" como el Ejecutivo español y "fieles a la UE porque ningún país de la UE puede aceptar una conculcación de los derechos humanos de este nivel", aunque es consciente de que mañana no se aprobará nada -para la suspensión total del acuerdo de asociación se requiere unanimidad-, pero se inicia un proceso.

Sobre la victoria del prorruso y euroescéptico Rumen Radev en las elecciones de Bulgaria, Albares ha señalado que hay que juzgar a los gobiernos por sus hechos, aunque por los primeros postulados que ha defendido durante su campaña "no son aquellos con los que coincide España en algunos aspectos", por ejemplo, en la guerra de Ucrania. "Pero vamos a esperar", ha señalado