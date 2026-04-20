Bárcenas confirma que encargó a un preso borrar audios relacionados con Mariano Rajoy

El extesorero del PP Luis Bárcenas

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado en la Audiencia Nacional que, cuando estaba en prisión preventiva en 2013, encargó a un preso borrar audios "relacionados" con "M.R.", siglas que, según ha dicho, respondían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, un episodio que ahora forma parte del juicio del caso Kitchen.

En su declaración como testigo en este juicio, Bárcenas ha ido avalando la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la denominada operación Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje orquestada en su contra para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes relacionada con el caso Gürtel y evitar que llegase a manos del juez.

Entre otras cuestiones, el también exsenador del PP ha confirmado que encargó a un preso experto en informática borrar unos archivos que tenía guardados en la nube y ha reconocido como suya una nota manuscrita en la que le hacía el encargo y en la que aparecían las siglas "M.R.", que, según ha dicho, "era Mariano Rajoy".

"Hay que destruir todos los audios, cuando te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos", decía esa nota.

El fiscal sostiene que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su segundo, Francisco Martínez, y la cúpula de la Policía, todos ellos acusados en este juicio, conocían este encargo y "controlaron todos los movimientos del interno" desde que contactó con Bárcenas, si bien considera que "no consta" ni que llegasen a hacerse con copia de estos archivos ni que el preso llegase a "completar la encomienda" porque fue detenido durante el permiso en el que debía hacerlo.