Machado recibe las llaves de Madrid, "símbolo de la apertura a la libertad venezolana"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la nobel de la paz y opositora venezolana María Corina Machado, durante el acto de entrega de la Llave de Oro de la Ciudad EFE

La opositora venezolana María Corina Machado ha recibido este viernes las llaves de la ciudad de Madrid, un reconocimiento que para ella "abre puertas y es símbolo de la apertura a la libertad de la nación venezolana, un bravo pueblo que fue sometido, perseguido y humillado, que hoy late firme y orgulloso" de lo que ha "conquistado".

Frente a los vítores de cientos de personas que observaban el acto desde pantallas en la calle, Machado ha afirmado que "Venezuela muy pronto podrá respirar en libertad", en su discurso tras la entrega de las llaves por parte del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.

"Logramos, frente a todos los pronósticos, que se expresara de manera contundente y se demostrara cuál era la voluntad de nuestro pueblo", ha celebrado la premio nobel de la Paz, que ha dicho que antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero "parecía imposible revertir la consolidación de una tiranía feroz".

"Ojalá este día histórico podamos repetirlo muy ponto en tierras de una Venezuela libre", ha anhelado Machado.

En su discurso, ha identificado este reconocimiento, que solo se otorga a jefes de Estado, como una reafirmación de "la unión entre dos pueblos a los que les unen no solo la cultura o la religión, sino la historia de haber enfrentado tiranías y haber podido avanzar en libertad y justicia".

Para Machado, ahora el reto que tienen "por delante los venezolanos" y para el que hoy requieren "a todos los hombres y mujeres que aman la libertad" es conseguir la soberanía de su nación.

"Siempre, siempre, debe prevalecer la soberanía expresada con el voto", ha insistido Machado.

En su llegada al acto se ha escuchado, ante banderas venezolanas y gritos de "¡Libertad!", la emblemática canción 'Venezuela', interpretada por la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez, dirigida por Manuel Jurado, que nació como un movimiento social y hoy es un referente social iberoamericano.

El alcalde de Madrid, en su discurso, ha alentado a Machado al hablar de su lucha como una "cuyo final hoy podemos tocar con la punta de los dedos". "Muy pronto nos veremos en una Venezuela libre y será gracias a ti", le ha dicho Almeida a la opositora.

Y ha asegurado que la jornada de hoy "será recordada como un paso decisivo" para que Venezuela pueda "elegir de manera realmente libre su futuro en unas urnas realmente limpias".

Al acto también han asistido representantes del partido político Vente Venezuela (fundado por María Corina Machado en 2012) procedentes de Asturias, cuyo coordinador de activismo, César Rísquez, ha declarado que "lo importante es la lucha que está liderando María Corina Machado, una referencia mundial".

"La lucha de María Corina no es solo por un país, sino por un sistema político que está siendo amenazado a nivel mundial por unos regímenes que pretenden adueñarse del mundo occidental para coartar sus libertades", ha advertido Rísquez.