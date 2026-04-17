Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo pide que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y unas elecciones libres

Efe
17/04/2026 13:36
MADRID, 17/04/2026.-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la sede del partido, en Madrid. EFE/ PP/Diego Puerta // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que la líder opositora María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y que haya unas elecciones libres en el país.

"Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes", ha afirmado en una intervención en Génova, acompañado de la líder opositora.

En su discurso, Feijóo ha dicho que el sitio de España es "con la libertad", con "Hispanoamérica libre", "con la democracia" y "con luz y taquígrafos" y "no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas".

Aunque hoy haya quien "no está en ese sitio", sí lo está "quien nunca falla", la sociedad española, ha agregado.

Según Feijóo, Venezuela ha iniciado "un proceso de transición" en el que el PP tiene "muchas esperanzas", que "no está terminado", pero "es irreversible".

Será completo, ha dicho, "cuando no queden presos políticos", se haya acabado con el miedo y los venezolanos "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantía".

Machado ha llegado en torno a las once de la mañana a Génova, donde ha sido recibida por Feijóo y por otros altos cargos del partido, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de la opositora.

Ha sido recibida también por militantes y ciudadanos, con gritos de "valiente" y "libertad".

Feijóo ha explicado que Machado ha sido recibida en Génova como cuando un presidente autonómico gana unas elecciones porque ella "ha ganado las elecciones en Venezuela" y, por tanto, es suya "la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano".

La trayectoria de Machado, ha añadido, es "un ejemplo de coherencia, pero también de determinación" ya que ha defendido en las circunstancias más difíciles los valores "que son patrimonio de las sociedades abiertas", la libertad, la dignidad humana, el estado de derecho y la paz civil.

"Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia" ha apuntado Feijóo, quien también le ha agradecido por no parar cuando quisieron frenarla y no venderse cuando "otros sí lo hicieron".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Emergencias 112

Vuelca un vehículo con un bebé a bordo en Miño tras chocar contra un turismo estacionado
EP
Regularización de inmigrantes

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas
EFE
MADRID, 17/04/2026.-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la sede del partido, en Madrid. EFE/ PP/Diego Puerta // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Feijóo pide que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y unas elecciones libres
EFE
Premios Amarte

Arteixo lanza a segunda edición dos Premios amArte 2026
Redacción