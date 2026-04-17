Feijóo pide que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y unas elecciones libres

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que la líder opositora María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y que haya unas elecciones libres en el país.

"Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes", ha afirmado en una intervención en Génova, acompañado de la líder opositora.

En su discurso, Feijóo ha dicho que el sitio de España es "con la libertad", con "Hispanoamérica libre", "con la democracia" y "con luz y taquígrafos" y "no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas".

Aunque hoy haya quien "no está en ese sitio", sí lo está "quien nunca falla", la sociedad española, ha agregado.

Según Feijóo, Venezuela ha iniciado "un proceso de transición" en el que el PP tiene "muchas esperanzas", que "no está terminado", pero "es irreversible".

Será completo, ha dicho, "cuando no queden presos políticos", se haya acabado con el miedo y los venezolanos "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantía".

Machado ha llegado en torno a las once de la mañana a Génova, donde ha sido recibida por Feijóo y por otros altos cargos del partido, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de la opositora.

Ha sido recibida también por militantes y ciudadanos, con gritos de "valiente" y "libertad".

Feijóo ha explicado que Machado ha sido recibida en Génova como cuando un presidente autonómico gana unas elecciones porque ella "ha ganado las elecciones en Venezuela" y, por tanto, es suya "la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano".

La trayectoria de Machado, ha añadido, es "un ejemplo de coherencia, pero también de determinación" ya que ha defendido en las circunstancias más difíciles los valores "que son patrimonio de las sociedades abiertas", la libertad, la dignidad humana, el estado de derecho y la paz civil.

"Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia" ha apuntado Feijóo, quien también le ha agradecido por no parar cuando quisieron frenarla y no venderse cuando "otros sí lo hicieron".