Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

Efe
17/04/2026 14:03
Regularización de inmigrantes
Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por vía online.

Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona, según ha anunciado el ministerio que dirige Elma Saiz este viernes a través de un comunicado.

Toda las solicitudes se han presentado mediante certificado digital y la mayoría de ellas se han registrado por parte de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales y gestores administrativos, pero también por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual.

También se han recibido peticiones por parte de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y de otros representantes.

Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes y está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Emergencias 112

Vuelca un vehículo con un bebé a bordo en Miño tras chocar contra un turismo estacionado
EP
Regularización de inmigrantes

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas
EFE
MADRID, 17/04/2026.-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la sede del partido, en Madrid. EFE/ PP/Diego Puerta // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Feijóo pide que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y unas elecciones libres
EFE
Premios Amarte

Arteixo lanza a segunda edición dos Premios amArte 2026
Redacción