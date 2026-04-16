Vox expulsa definitivamente del partido a Ortega Smith

Javier Ortega Smith EFE

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su secretario general y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tras rechazar el recurso de alzada que presentó contra el acuerdo de expulsión decretado previamente por el Comité de Garantías.

Fuentes del partido han confirmado a EFE que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano de decisión del partido, ha desestimado en su última reunión las alegaciones del también diputado, que aún está integrado en el grupo parlamentario de Vox en el Congreso.

Además de expulsar a Ortega Smith, la cúpula de Vox también ha decidido la salida del partido de los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

"Es el resultado de un procedimiento riguroso y serio conforme a los más exigentes cánones del estado de derecho", han indicado las fuentes.

Tras esta resolución, el cargo de diputado es el único que le queda a Ortega Smith como representante de Vox.

El partido podría ahora mantenerle en su grupo parlamentario del Congreso o expulsarle, si bien en este último caso él no perdería la condición de diputado porque es personal y, por tanto, dejar o no el acta es una decisión que le compete a él.

Ortega Smith ya ha advertido de que solo saldrá del grupo de Vox si sus compañeros le expulsan y que si esto sucediese pasaría al grupo Mixto como le correspondería reglamentariamente, dado que no tiene intención de entregar su acta.

El exsecretario general de Vox también había anticipado que agotaría todos los mecanismos internos del partido para tratar de parar su expulsión y que, de no conseguirlo, llevaría el caso a los tribunales.

El Comité de Garantías de Vox, el órgano que vela por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones, acordó a principios de marzo pasado la expulsión del partido Ortega Smith y la pérdida de su condición de afiliado.

Consideró una "infracción muy grave" que se negara a cumplir la orden del Comité Ejecutivo Nacional que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una directriz que Ortega Smith estimó "injusta" y "arbitraria" y enmarcó en un paso más de la cúpula de Abascal por apartarle de los órganos de decisión.