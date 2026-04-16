La esposa de Cerdán se niega a declarar en el Senado por estar su marido investigado

Francisca Muñoz, extrabajadora de la cooperativa Noran y esposa de Santos Cerdán, comparece este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo EFE

Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, se ha negado a declarar este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo porque, según argumentó, su marido está investigado en un procedimiento penal por los mismos hechos que "aparentemente" son objeto de la comisión.

Al comienzo de la comparecencia, tras las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Muñoz dijo, en una declaración leída, que acudía al Senado por estar obligada a ello y aseguró que carece de información relativa a lo que analiza la comisión de la Cámara Alta.

Tras dejar claro que se iba acoger a la dispensa de declarar por estar su marido investigado judicialmente, pidió al presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, poder abandonar la sala "dado su "estado de salud", pero este se lo denegó.

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A partir de entonces, apenas ha levantado la vista del móvil, solo para protestar cuando una senadora recordó el apelativo de "la Paqui", con el que se refirió a ella uno de los presuntos implicados en la trama en la que está investigado quien fuera ex secretario de Organización del PSOE, o cuando fue tachada de "cobarde" por el PP.

Al concluir la sesión, el presidente de la Comisión le reprochó su "descortesía" al haber llegado tarde a la sala y su falta de educación por no atender a las preguntas de los senadores, subrayado el "respeto" que merece la Cámara.

Muñoz acudió al Senado tras haber eludido la comparecencia en las dos ocasiones anteriores en que fue citada -alegando motivos de salud- para aclarar por qué su nombre figura en un informe de la Guardia Civil aportado al juez que investiga la trama del caso Koldo.

Finalmente compareció este jueves, pero la sesión comenzó con retraso ya que quiso entrar acompañada de más de una persona, algo no permitido por el reglamento.

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Ante la negativa a contestar, en línea con la actitud de la mayoría de las personas citadas en la comisión y que están siendo investigadas por la justicia, la comparecencia se convirtió en una sucesión de preguntas sin respuesta.

La mayoría centradas en los pagos de la empresa Servinabar a la pareja Cerdán-Muñoz, los gastos de estos pagados presuntamente por la trama y su relación, tanto profesional como de amistad, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su mujer, Begoña Gómez.

La senadora de UPN, María Caballero le interrogó también sobre la relación de Cerdán con el comisionista Víctor de Aldama, un supuesto pago de este de 15.000 euros al exdirigente socialista por "el cupo vasco", sobre su influencia en el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos o sobre su papel en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Al referirse Caballero a unos mensajes localizados por la Guardia Civil entre Antxón Alonso -socio de Cerdán en Servinabar- y su mujer, Karmele Atutxa, en la que él se refería a Muñoz como "la Paqui" y aseguraba que la conocían "todas las vendedoras del Corte Inglés", Muñoz ha apartado por primera vez la mirada del móvil y ha subrayado que ese no era su nombre.

"Yo soy Francisca Muñoz Cano (...) es despectivo y clasista ¿vale? Que quede claro", declaró.

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El PSOE ha declinado interrogarla, pero su portavoz, Carmen Torralba, coincidió en el "tufillo clasista y machista" que a su juicio tiene llamar "la Paqui" a la compareciente, como había hecho el PP.

Francisca Muñoz también chocó con la senadora del PP Ana Beltrán, quien la llamó "cobarde" por su silencio. La compareciente le recriminó el "insulto" y la popular finalmente lo ha retirado.

Beltrán le afeó además estar mirando el móvil durante sus preguntas, "jugando al candy crush, comprando en el Corte Inglés, o en Instagram", ante lo que Muñoz espetóo que puede hacer "lo que quiera", también "respirar".

Tras ese intercambio, otra ronda de preguntas sin respuestas, en las que la senadora popular repasó los gastos de la pareja, el alquiler de la casa de Madrid supuestamente pagados por Servinabar, los contratos de distintos miembros de la familia con empresas vinculadas a la presunta trama criminal e incluso las reformas que ha hecho en su casa de Milagro (Navarra)

"Podría ser partícipe a titulo lucrativo, pero parece que lo sabía todo y se aprovechó", concluyó Beltrán.

"Cuando el dinero no es de uno, qué fácil y qué gustazo es el gastarlo. ¿Saben cuanto pagan los españoles de impuestos para que usted viva como vivió a tutiplén? Le tenía que dar vergüenza", coincidió la senadora de Vox, Paloma Gómez.